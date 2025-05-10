Bodrum'dan Mardin'e uzanan aşk vurgununda yeni iddialar! Fatma Kovan: Ölüm tehditleri alıyorum
Bodrum'da yaşarken internetten tanıştığı A.K. için Mardin'e taşıanan ve 55 milyon liralık malvarlığını bu kişiye kaptırdığını iddia eden Fatma Kovan, şimdi de ölüm tehditleri aldığını söyledi.
Bodrum'daki yaşantısını bırakarak Mardin'e taşındıktan sonra 55 milyon liralık mal varlığını uğruna hayatını değiştirdiği adama kaptıran Fatma Kovan, olayın medyaya yansımasının ardından tehdit mesajları ve telefonları almaya başladığını öne sürdü.