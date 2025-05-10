Bodrum'dan Mardin'e uzanan aşk vurgununda yeni iddialar! Fatma Kovan: Ölüm tehditleri alıyorum

"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM"

Hukuk mücadelesi sürdüren Kovan, uğruna Bodrum'daki yaşantısını bırakıp dini nikah kıydıkları A.K.'nin ve onun yakınlarının kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti.

Tehditlerin mesajla ya da bilinmeyen numaralardan aranarak yapıldığını öne süren Kovan, kendisi için korkmadığını kızı için tedirgin olduğunu söyledi.

Kızıyla birlikte sokağa çıktığında diken üzerinde durduğunu söyleyen genç kadın, bu konuya da yargıya taşıdı.

Kovan, eski eşinin eczacılık diplomasının da sahte olduğunu da öne sürdü.