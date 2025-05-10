Bodrum'dan Mardin'e uzanan aşk vurgununda yeni iddialar! Fatma Kovan: Ölüm tehditleri alıyorum

Bodrum'da yaşarken internetten tanıştığı A.K. için Mardin'e taşıanan ve 55 milyon liralık malvarlığını bu kişiye kaptırdığını iddia eden Fatma Kovan, şimdi de ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Bodrum'dan Mardin'e uzanan aşk vurgununda yeni iddialar! Fatma Kovan: Ölüm tehditleri alıyorum - 1

Bodrum'daki yaşantısını bırakarak Mardin'e taşındıktan sonra 55 milyon liralık mal varlığını uğruna hayatını değiştirdiği adama kaptıran Fatma Kovan, olayın medyaya yansımasının ardından tehdit mesajları ve telefonları almaya başladığını öne sürdü.

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Bodrum'dan Mardin'e uzanan aşk vurgununda yeni iddialar! Fatma Kovan: Ölüm tehditleri alıyorum - 2

Bodrum'da yaşarken internetten tanıştığı A.K. için Bodrum'dan Mardin'e taşınan Fatma Kovan, 55 milyon liralık mal varlığını kaptırmıştı.

O zamanlar 1 yaşında olan kızının beşik kertmesi yapılmak istendiğini öğrenen Kovan, 2 yıl önce kızını alarak Mardin'den kaçmıştı.

Kendisini dolandırdığını iddia ettiği A.K. hakkında uzaklaştırma kararı aldıran ve toplamda 55 milyon liralık malını geri almak için dava açan Kovan, hukuk mücadelesi başlatmıştı.

Bodrum'dan Mardin'e uzanan aşk vurgununda yeni iddialar! Fatma Kovan: Ölüm tehditleri alıyorum - 3

"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM"

Hukuk mücadelesi sürdüren Kovan, uğruna Bodrum'daki yaşantısını bırakıp dini nikah kıydıkları A.K.'nin ve onun yakınlarının kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti.

Tehditlerin mesajla ya da bilinmeyen numaralardan aranarak yapıldığını öne süren Kovan, kendisi için korkmadığını kızı için tedirgin olduğunu söyledi.

Kızıyla birlikte sokağa çıktığında diken üzerinde durduğunu söyleyen genç kadın, bu konuya da yargıya taşıdı.

Kovan, eski eşinin eczacılık diplomasının da sahte olduğunu da öne sürdü.

Bodrum'dan Mardin'e uzanan aşk vurgununda yeni iddialar! Fatma Kovan: Ölüm tehditleri alıyorum - 4

"GAZETELERE ÇIKTIKTAN SONRA ÖLÜM TEHDİTLERİNE BAŞLADILAR"

Ekrana ve gazetelere çıktıktan sonra ölümle ilgili tehdit telefonları ve mesajları aldığını söyleyen Kovan, "Ben ekrana ve gazetelere çıktıktan sonra kendi aşiretinden çok fazla tehditler almaya başladı. Ölümle tehdit ediliyorum. Benim evimin ışığını dahi komşularıma soruyorlarmış. Bununla ilgili çok fazla mesaj alıyorum." dedi.

Bodrum'dan Mardin'e uzanan aşk vurgununda yeni iddialar! Fatma Kovan: Ölüm tehditleri alıyorum - 5

"KIZIM İÇİN KORKUYORUM"

Kendisi için değil kızı için korktuğunu söyleyen Kovan, "Yalan söylemedim. Kimseye iftira da atmadım. Ama benim evimin ışığını da soran, benim evde olup olmadığını da soran var. Bunları tanıyan insanlar bana tehdit mesajları atıyorlar. Bizim bulunduğumuz yer belli. Kızımla yaşıyorum. Kızımı parka çıkarırken korkuyorum. İnsanların yüzüne bakıyorum." ifadelerini kullandı.

Bodrum'dan Mardin'e uzanan aşk vurgununda yeni iddialar! Fatma Kovan: Ölüm tehditleri alıyorum - 6

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Fatma Kovan'ın avukatı Erol Üstündağ ise "Bu haber sürecinden sonra gerek sosyal medyadan gerekse gizli telefondan olmak üzere müvekkilimiz birden fazla defa ölüm tehdidi aldı. Gizli numaralardan takip edildiğini söyleyenler oldu. Bununla ilgili de biz savcılığa suç duyurusunu yaptık. Soruşturma devam ediyor." diye konuştu.

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