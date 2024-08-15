Bodrum’da turizmcilerin hedefi kasım ayı
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum’a 7 ayda 794 bin yabancı turist geldi. Turizmcilerin hedefi, 10 ayda bu rakamı 1 milyon 400 binin üzerine taşımak. Ağustos ayında iç pazarda rezervasyon artışı yaşandığını söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, sezonun kasım ayının başına kadar uzamasını hedeflediklerini söyledi.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde turizm hareketliliği devam ediyor. Ağustos ayının temmuza göre daha hareketli geçtiği Bodrum’da otellerdeki doluluk oranı yüzde 80’lere ulaştı.