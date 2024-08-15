Bodrum’da turizmcilerin hedefi kasım ayı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum’a 7 ayda 794 bin yabancı turist geldi. Turizmcilerin hedefi, 10 ayda bu rakamı 1 milyon 400 binin üzerine taşımak. Ağustos ayında iç pazarda rezervasyon artışı yaşandığını söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, sezonun kasım ayının başına kadar uzamasını hedeflediklerini söyledi.

Bodrum’da turizmcilerin hedefi kasım ayı - 1

Muğla’nın Bodrum ilçesinde turizm hareketliliği devam ediyor. Ağustos ayının temmuza göre daha hareketli geçtiği Bodrum’da otellerdeki doluluk oranı yüzde 80’lere ulaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum’da turizmcilerin hedefi kasım ayı - 2

İç pazarda meydana gelen daralma kırılırken, ağustos ayı içerisinde iç pazarda rezervasyonlarda artış gözlendi.

Artışla birlikte turizm sezonunun kasım ayının başına kadar uzatılması hedeflendi.

Bodrum’da turizmcilerin hedefi kasım ayı - 3

Yabancı turist sayısında artış olduğunu söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, “Kruvaziyer turizmi Bodrum için çok önemli. Geçen sene yılın ilk 7 ayında kruvaziyerlerle 83 bin kişi gelmişti, bu sene aynı dönemde rakam 93 bine çıktı. Bu noktada hem deniz hem de hava yoluyla olmak üzere 794 bin yabancı turist geldi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 714 bin civarındaydı.” dedi.

Bodrum’da turizmcilerin hedefi kasım ayı - 4

Hedefin 10 ayda 1 milyon 400 bin sınırını aşmak olduğunu söyleyen Dengiz, “Otellerimizde şu an yüzde 80'nin üzerinde bir doluluk söz konusu. Ağustos sonuna kadar yüzde 80'nin üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Yaşadığımız onca şeyden sonra herkes kendi işini yapmaya çalışıyor.” diye konuştu.

Bodrum’da turizmcilerin hedefi kasım ayı - 5

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, iç pazarda yaşanan daralmanın sürdüğünü belirterek, “Şu an rezervasyonlarda bir artış başladı. Ağustos ayı içerisinde temmuza göre daha iyi bir yoğunluk görünüyor. Okullar açılana kadar bunun böyle devam edebileceğini ön görüyoruz.” dedi.

Bodrum’da turizmcilerin hedefi kasım ayı - 6

“FİYATLAR BİN 500 LİRADAN BAŞLIYOR”

Okullar açıldıktan sonra emekli misafirlerin tatil planlaması olduğunu hatırlatan Şahin, “Eylül ayında fiyatlarda bir düşüş oluyor. Eylül, ekim ve kasım ayının sıcak geçmesi bekleniyor. Yüksek sezondan düşük sezona geçeceğimiz için de fiyatlar da düşmüş olacak. Bundan dolayı da özellikle tatili planlamayanlar, gelemeyenler içinde bir fırsat olur. Bodrum'da 8 farklı bölge var. O yüzden Bodrum’da her bütçeye uygun tatil imkanı var. Kişi başı konaklama fiyatları 1500 liradan başlıyor.” diye konuştu.

Bodrum’da turizmcilerin hedefi kasım ayı - 7
Bodrum’da turizmcilerin hedefi kasım ayı - 8
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