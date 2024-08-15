Bodrum’da turizmcilerin hedefi kasım ayı

“FİYATLAR BİN 500 LİRADAN BAŞLIYOR”

Okullar açıldıktan sonra emekli misafirlerin tatil planlaması olduğunu hatırlatan Şahin, “Eylül ayında fiyatlarda bir düşüş oluyor. Eylül, ekim ve kasım ayının sıcak geçmesi bekleniyor. Yüksek sezondan düşük sezona geçeceğimiz için de fiyatlar da düşmüş olacak. Bundan dolayı da özellikle tatili planlamayanlar, gelemeyenler içinde bir fırsat olur. Bodrum'da 8 farklı bölge var. O yüzden Bodrum’da her bütçeye uygun tatil imkanı var. Kişi başı konaklama fiyatları 1500 liradan başlıyor.” diye konuştu.