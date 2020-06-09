Bodrumlulardan beyaz kum ve mermer tozuna savaş

İHA 09.06.2020 - 17:09 | Son Güncelleme : 09.06.2020 - 17:14
Bodrum'un koylarını Maldivler'e benzetmek için serilen mermer tozlarının ortaya çıkış şekli herkesi şaşırttı.
Turizmin göz bebeğinde tartışma konusu olan beyaz kumun geçmişte Maldivler'den getirtildiği daha sonra maliyet yüksek olunca Salda Gölü'nden alındığı ve son olarak da firmaların maliyet nedeniyle mermer tozuna yöneldikleri ortaya çıktı.
Bodrum’da beyaz kum adı altında mermer tozu ile sahili kaplayan oteller hakkında işlem başlatılmasının ardından kum diye mermer tozunun neden satıldığı ortaya çıktı. 2009 yılında Bodrum’a Maldivler'den kum satışının başladığı, Maldivler'den gelen kumun maliyetinin pahalı olması nedeniyle bazı firmalar aynı kumun Burdur'da bulunan Salda Gölü'nde de olduğunu öğrendi.
Resmi ya da gayri resmi şekilde Salda Gölü'nden getirilen kumların Bodrum koylarına serildiği ortaya çıktı.
Salda Gölü'nde geçtiğimiz yıl incelme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gölün kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan doğal güzelliklerin korunması amacıyla yaklaşık 500-600 metrelik bandı tamamen koruma altına almasıyla birlikte firmalar, Salda Gölü kumunu alamadı.