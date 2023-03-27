Bodrum'u besleyen barajlarda su seviyesi yüzde 50'den fazla azaldı

İSTANBUL İÇİN DE SU UYARISI

Türkiye genelinde de yağışların azaldığını belirten Doç. Dr. Özçelik, "Ülkenin yüzde 50'ler civarında az yağış aldığını söyleyebilirim. Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yüzde 50, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yüzde 40, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 37, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 31, ülkemizin en fazla yağış alan Karadeniz Bölgesi'nde ise yüzde 22 civarında azalma var. İstanbul'da geçtiğimiz yıl barajlardaki doluluk oranları bu dönemde yüzde 90'lar civarındaydı. Şu anda ise yüzde 35 ila 37'lere ulaşmış bir doluluk var. İstanbul'un su temininin yüzde 40'lar civarındaki kısmı, yüzeysel su kaynaklarından temin ediliyor. Melen ve Yeşil Çay regülatöründeki suların da önümüzdeki dönemde, yağış eksikliğinden kaynaklı azalması gündeme gelebilir. Bu nedenle önümüzdeki günlerde İstanbul'un susuz günlerine geri dönmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor" diye konuştu.