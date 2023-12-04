Bodrum'u sağanak vurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı.

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Bodrum’da bugün sağanak yağış etkili oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

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Özellikle ilçenin merkezi bölgelerinde kuvvetli şekilde yağan yağmur, günlük yaşamı olumsuz şekilde etkiledi.

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Yağış anında göle dönen Kıbrıs Şehitleri Caddesi araç trafiğine kapandı.

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Bodrum Belediyesi ekipleri, çöplerle tıkanan mazgallarda yağış boyunca çalışma yaptı.

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Yoldaki suyun azalmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı. İlçe merkezindeki bazı sokak ve caddeler de yağış esnasında dereye döndü, araçlar caddelerde güçlükle ilerledi.

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Belediye ekiplerince sorun olan bölgelerde çalışmalar yürütülüyor.

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