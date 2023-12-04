Bodrum'u sağanak vurdu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı.
Bodrum’da bugün sağanak yağış etkili oldu.
Bodrum’da bugün sağanak yağış etkili oldu.
Özellikle ilçenin merkezi bölgelerinde kuvvetli şekilde yağan yağmur, günlük yaşamı olumsuz şekilde etkiledi.
Yağış anında göle dönen Kıbrıs Şehitleri Caddesi araç trafiğine kapandı.
Bodrum Belediyesi ekipleri, çöplerle tıkanan mazgallarda yağış boyunca çalışma yaptı.
Yoldaki suyun azalmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı. İlçe merkezindeki bazı sokak ve caddeler de yağış esnasında dereye döndü, araçlar caddelerde güçlükle ilerledi.
Belediye ekiplerince sorun olan bölgelerde çalışmalar yürütülüyor.