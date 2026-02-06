Bodrum'u sağanak vurdu. Sahildeki işletmeler sular altında kaldı
06.02.2026 11:23
İHA
Ege'de etkili olan şiddetli sağanak Bodrum'da su taşkınlarına neden oldu. Gece boyunca devam eden sağanak yağışın oluşturduğu hasar, yeni günün başlamasıyla gün yüzüne çıktı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi.
Kısa sürede derelerden taşan sular, ana arterlere ve ara sokaklara hızla yayıldı.
Bodrum'un birçok noktasında yollar sular altında kalırken, günün aydınlanmasıyla birlikte selin bıraktığı ağır tablo gün yüzüne çıktı.
Sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bazı vatandaşlar güvenlik gerekçesiyle evlerinden tahliye edilerek otellere yerleştirildi.
Bazı bölgelerde küçükbaş ve kümes hayvanlarının telef olduğu öğrenilirken, çok sayıda araç sel sularına kapılarak ağır hasar gördü.
Selin en ağır vurduğu noktalardan biri Bitez Sahili oldu. Sahil bandında bulunan neredeyse tüm işletmeler sular altında kalırken, masa ve sandalyeler kuma gömüldü.
Sahil boyunca biriken molozlar, çalı çırpı ve ağaç kütükleri alanı adeta kapladı.