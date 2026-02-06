Bodrum'u sağanak vurdu. Sahildeki işletmeler sular altında kaldı

Sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bazı vatandaşlar güvenlik gerekçesiyle evlerinden tahliye edilerek otellere yerleştirildi.

Bazı bölgelerde küçükbaş ve kümes hayvanlarının telef olduğu öğrenilirken, çok sayıda araç sel sularına kapılarak ağır hasar gördü.