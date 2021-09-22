Bodrum'un suyunu karşılayan Mumcular Barajı yüzde 10'luk seviyenin altına düştü

Türkiye'nin ve dünyanın gözde turizm kenti Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'nın yüzde 10'luk seviyenin altına düştüğü, suyun Geyik Barajı'ndan sağlandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı 22.09.2021 - 15:59

Bodrum'un suyunu karşılayan Mumcular Barajı yüzde 10'luk seviyenin altına düştü - 1

ESKİ KARA YOLU GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 13 milyon metreküp su tutma kapasitesi bulunan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi düştü.

Bunun sonucunda, 1955'te yapıldığı ve o yıllarda Ege Bölgesi'nin kiremit ihtiyacını karşıladığı belirtilen fabrikanın kalıntıları ile eski kara yolu gün yüzüne çıktı.

Bodrum'un suyunu karşılayan Mumcular Barajı yüzde 10'luk seviyenin altına düştü - 2

Kalıntılar, bölgeye gelen bazı tatilciler ve yöre halkının da ilgisini çekti. Ziyaretçiler, alanı fotoğraflamayı ihmal etmedi.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdür Yardımcısı Ali Tekkaya, büyük bölümü kuruyan baraj alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, iklim değişikliğini en acı şekilde yaşadıklarını söyledi.

Bodrum'un suyunu karşılayan Mumcular Barajı yüzde 10'luk seviyenin altına düştü - 3

YÜZDE 10'UN ALTINA İNDİ

Barajdaki su seviyesinin yüzde 10'un altına indiğini belirten Tekkaya, eski kara yolunun da yeniden gün yüzüne çıktığını anlattı.
Bodrum'un suyunu karşılayan Mumcular Barajı yüzde 10'luk seviyenin altına düştü - 4

"150 BİN KİŞİNİN SU KAYNAĞINI KAYBETTİK"

Sıkıntının sadece Bodrum'da değil Türkiye genelinde yaşandığına dikkati çeken Tekkaya, "Bodrum genelinde 36 kuyumuz su kesmiş durumda. Şu anda yaklaşık 150 bin kişinin su kaynağını ne yazık ki kaybetmiş durumdayız." dedi.
Bodrum'un suyunu karşılayan Mumcular Barajı yüzde 10'luk seviyenin altına düştü - 5

 "HERKESİN HAYATINDA BAZI ŞEYLERİ DEĞİŞTİRMESİ GEREKİYOR"

Alternatif su kaynakları için yoğun çalışma yürüttüklerini aktaran Tekkaya, şöyle konuştu:

"Muğla'da toplamda 168 kuyunun tamamen su kestiğini görmüş durumdayız. Bundan sonraki dönemde artık iklim değişikliğinin hayatımızın bir parçası olduğunu kabul etmemiz, bütün disiplinlerimizi, hayatımızı buna göre geliştirmemiz ve değiştirmemiz gerekiyor. Türkiye genelinde toplam 54 milyar metreküp su tüketiliyor. Bu suyun sadece 7 milyar metreküplük kısmı içme suyunda kullanılıyor. Geri kalan 40 milyar metreküpü tarımsal sulama, 7 milyarı ise endüstride kullanılıyor. 54 milyar metreküp suyun etkin ve verimli şekilde kullanılması adına herkesin hayatındaki bazı şeyleri değiştirmesi gerekiyor."
Bodrum'un suyunu karşılayan Mumcular Barajı yüzde 10'luk seviyenin altına düştü - 6

SU İHTİYACI GEYİK BARAJI'NDAN SAĞLANIYOR

Tekkaya, Bodrum'a şu anda Mumcular'dan su alamadıklarını, ihtiyacın Milas'taki Geyik Barajı'ndan sağlandığını dile getirdi.
Bodrum'un suyunu karşılayan Mumcular Barajı yüzde 10'luk seviyenin altına düştü - 7
Bodrum'un suyunu karşılayan Mumcular Barajı yüzde 10'luk seviyenin altına düştü - 8
Bodrum'un suyunu karşılayan Mumcular Barajı yüzde 10'luk seviyenin altına düştü - 9
Bodrum'un suyunu karşılayan Mumcular Barajı yüzde 10'luk seviyenin altına düştü - 10
Bodrum'un suyunu karşılayan Mumcular Barajı yüzde 10'luk seviyenin altına düştü - 11
Bodrum'un suyunu karşılayan Mumcular Barajı yüzde 10'luk seviyenin altına düştü - 12
Bodrum'un suyunu karşılayan Mumcular Barajı yüzde 10'luk seviyenin altına düştü - 13
Bodrum'un suyunu karşılayan Mumcular Barajı yüzde 10'luk seviyenin altına düştü - 14
Bodrum'un suyunu karşılayan Mumcular Barajı yüzde 10'luk seviyenin altına düştü - 15

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