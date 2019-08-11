Boğa Ferdinand'ın keyfi yerinde

5

"Gerçekten burada da öyle oldu. Ferdinand'ın kendine güveni geldi, gelişti ve büyüdü. Sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Hatta baba da oldu. Onun için her şey yolunda. Yavrusu ile arada zaman geçiriyor. Ona hiç saldırmıyor da. İlk geldiğinde küçüktü, daha boy da atmamıştı. Şu an için artık erişkin bir boğa. Zaten onu uygun görülen yaşın çok çok altındayken pazara sürmüşlerdi, kurban olmayacak yaştaydı. Şimdi olgunlaştı. Fakat Ferdinand ve onun buradaki hiçbir arkadaşı kurban olarak karşınıza çıkmayacak, onlar bizim çocuklarımız. Hayatlarının sonuna kadar burada yaşayacaklar."