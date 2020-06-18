Boğaçayı deniz süpürgesiyle temizleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı yüzeyini saran sucul bitkilere yönelik temizlik çalışması başlattı. Suyun yaklaşık 1 metre altına kadar inebilen sucul bitki kesme makinesinin kestiği bitkiler, deniz yüzeyi temizleme teknesiyle (deniz süpürgesi) temizleniyor.

İHA 18.06.2020 - 13:12

Boğaçayı deniz süpürgesiyle temizleniyor - 1

Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı’nda yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren, çevre kirliliğine, kokuya ve sineğe neden olan sucul bitkiler ile yüzey çöpleri temizlemek için çalışma başlattı.

Boğaçayı deniz süpürgesiyle temizleniyor - 2

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü, Boğaçayı’na sucul bitki kesme makinesi ve deniz yüzeyi temizleme teknesi indirdi.

Boğaçayı deniz süpürgesiyle temizleniyor - 3

Suyun yüzeyini kaplayan sucul bitki tabakası suyun altında kesilerek deniz yüzeyi temizleme teknesi ile toplanıyor ve kepçe yardımıyla karaya çıkarılıyor.

Boğaçayı deniz süpürgesiyle temizleniyor - 4

Boğaçayı’nda meydana gelen rüsubat birikimi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sucul bitkilerin yol açtığı kötü koku ve sinek oluşumuna karşı ekipler çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Boğaçayı deniz süpürgesiyle temizleniyor - 5
Kanal içinde adım adım yapılan çalışma kapsamında bir seferde yaklaşık 4 metreküp sucul bitki temizleniyor. Haftanın 6 günü sabah 8.30’da başlayıp akşam 17.30’a gerçekleştirilen çalışma Kasım ayına kadar sürecek.

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