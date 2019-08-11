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Boğalar kaçtı sahipleri kovaladı

Anadolu Ajansı, DHA

Her Kurban Bayramı'nda haberlere konu olan kaçan boğalar, bu yıl da sahiplerine zor anlar yaşattı.

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    İstanbul Ataşehir'de kaçan kurbanlık boğa, belediye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yakalandı.
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    Alınan bilgiye göre, Ahmet Acar kurban satış alanından aldığı boğayı, nakil sırasında elinden kaçırdı. Kaçan boğa, Ataşehir'deki Çamaşırcı Deresi'ne girdi.
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    Haber verilmesi üzerine itfaiye ve Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
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    Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen boğa, kement yardımıyla yakalanarak sahibine teslim edildi.
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    Rize'de de Merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde kesileceği sırada kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı.
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    Çay bahçesine giren boğa, kendisini yakalamaya çalışanları kovaladı.
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    İhbar üzerine gelen Rize Belediyesi veteriner ekiplerinin uyuşturucu iğne ile sakinleştirmeye çalıştığı boğa, ip ile yakalamaya çalışan kasaba saldırdı.
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    Boğanın peşinden koşanlar arasında belediye ekipleri ve sahiplerinin yanı sıra bir de gazeteciler vardı.
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    Sinirli boğadan kaçmaya çalışırken düşen 2 gazeteci yaralandı.
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    Uyuşturucu iğne atılan boğa, sakinleşince yakalanabildi.
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