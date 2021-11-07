Boğaz girişinde gemilerin milyonlarca dolarlık sis bekleyişi

14 saat öngörülürken 3 gündür bekleyen gemilerin olduğunu belirten Ilıcalı, "100 geminin bir günlük maliyeti 10 milyon dolarlık bir kayıp demek. Bu yük taşıma maliyetinde dolayı bir kayıp" diye ifade etti.

Gemilerin sürekli artması nedeniyle kaza riskinin de bulunduğunu belirten Ilıcalı, "Bu gemi sayıları sürekli artıyor. Bir de bizim kent içi yolcu gemilerimiz var. Bunlarda her doğrultuda hareket ediyorlar. Boğazda 16 tane kesişme noktası var. Geçmiş dönemde yaşanan kazalar var. Kazanın maliyeti hiç hesaplanamaz. Bunun aynı zamandan çevre etkisi var. Paris iklim anlaşmasını son zamanlarda konuşuyoruz. Gemilerin verdiği emisyonun tarihi yarımadaya verdiği etkisi var. Yalılar üzerinde etkisi var. İnsan sağlığı üzerinde etkisi var, deniz canlıları üzerinde etkisi var" dedi.