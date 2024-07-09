Boğaz'a deniz dolmuşları geliyor: Seferler 15 Temmuz'da başlayacak

Bir nevi İstanbul'un silüeti olan vapurların yaşatılması için çalıştıklarını dile getiren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda özellikle deniz dolmuş ve deniz taksi gibi yeni araçların da burada yapılıyor olması, deniz ulaşımının sürdürülebilir stratejilerinin geliştirilmesi bizim için çok önem taşıyor. Deniz ulaşımında hat sayımızı artırırken mevcut hatlardaki sefer sayılarımızı da artırdık, artırmaya devam edeceğiz. İstanbul'un trafik sorununun çözülmesinde denizin daha etkin rol alması için çalışmalarımız sürüyor."