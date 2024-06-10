Boğaz'daki yalıda film gibi soygun: Kapıya kamyonet dayayıp 130 milyon liralık dövizi çaldılar

Sarıyer Kireçburnu’nda bulunan Memduh Paşa Yalısı’nda dün film gibi soygun meydana geldi.

Yalının içerisinde bulunan bir inşaat şirketinde yaklaşık bir buçuk yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y., plan yapıp gece saatlerinde alarmı susturduktan sonra maskeli ve siyah kıyafetli 4 şüpheliyi içeriye aldı.