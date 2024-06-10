Boğaz'daki yalıda film gibi soygun: Kapıya kamyonet dayayıp 130 milyon liralık dövizi çaldılar
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan Mehmud Paşa Yalısı’nda çalışan özel güvenlik görevlisi arkadaşlarıyla birlikte kilidini kırdıkları 4 kasadan 130 milyon liralık döviz çalıp kayıplara karıştı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Sarıyer Kireçburnu’nda bulunan Memduh Paşa Yalısı’nda dün film gibi soygun meydana geldi.
Yalının içerisinde bulunan bir inşaat şirketinde yaklaşık bir buçuk yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y., plan yapıp gece saatlerinde alarmı susturduktan sonra maskeli ve siyah kıyafetli 4 şüpheliyi içeriye aldı.