Boğaz'dan 15 Temmuz geçişi: 253 şehidin anısına 253 tekne

Deniz araçlarının Bebek Koyu, Beşiktaş ve Sarayburnu arasında gerçekleştirdiği kortej geçişi ilgiyle takip edildi.

Kortej geçini, İstanbul Valisi Davut Gül, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, İstanbul Vali Yardımcıları Mustafa Kaya ve Nail Anlar ile çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile Ortaköy Sahili'nden sahilinden izledi.