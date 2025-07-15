Boğaz'dan 15 Temmuz geçişi: 253 şehidin anısına 253 tekne
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle İstanbul Boğazı'ndan tekne korteji yapıldı. Darbe girişiminde şehit olan 253 vatandaşın anısına 253 tekne de kortejde yer alıyor.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla, İstanbul Valiliği, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde İstanbul Boğazı'nda kortej geçişi düzenlendi.