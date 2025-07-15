Boğaz'dan 15 Temmuz geçişi: 253 şehidin anısına 253 tekne

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle İstanbul Boğazı'ndan tekne korteji yapıldı. Darbe girişiminde şehit olan 253 vatandaşın anısına 253 tekne de kortejde yer alıyor.

Boğaz'dan 15 Temmuz geçişi: 253 şehidin anısına 253 tekne - 1

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla, İstanbul Valiliği, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde İstanbul Boğazı'nda kortej geçişi düzenlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Boğaz'dan 15 Temmuz geçişi: 253 şehidin anısına 253 tekne - 2

Etkinlik kapsamında 253 şehit için 253 tekne Türk bayrakları ile İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Kortej geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, 2 römörkör, 3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ve 2 rhib bot katıldı.

Boğaz'dan 15 Temmuz geçişi: 253 şehidin anısına 253 tekne - 3

Deniz araçlarının Bebek Koyu, Beşiktaş ve Sarayburnu arasında gerçekleştirdiği kortej geçişi ilgiyle takip edildi.

Kortej geçini, İstanbul Valisi Davut Gül, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, İstanbul Vali Yardımcıları Mustafa Kaya ve Nail Anlar ile çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile Ortaköy Sahili'nden sahilinden izledi.

Boğaz'dan 15 Temmuz geçişi: 253 şehidin anısına 253 tekne - 4

Etkinlik kapsamında şehit ve gazi yakını yaklaşık 70 kişi de Kaptan İlyas Mert teknesine bindirildi.

Bebek Koyu'ndan hareket eden teknede bulunan şehit ve gazi yakınları korteji izleyip, etkinliğe katıldı.

Boğaz'dan 15 Temmuz geçişi: 253 şehidin anısına 253 tekne - 5
Boğaz'dan 15 Temmuz geçişi: 253 şehidin anısına 253 tekne - 6
Boğaz'dan 15 Temmuz geçişi: 253 şehidin anısına 253 tekne - 7
Boğaz'dan 15 Temmuz geçişi: 253 şehidin anısına 253 tekne - 8
Boğaz'dan 15 Temmuz geçişi: 253 şehidin anısına 253 tekne - 9
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