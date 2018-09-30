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Boğaz'ın rengi değişti

İHA, DHA

Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Boğaz, akan seller nedeniyle çamur rengine döndü.

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    İstanbul Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından çamura bulanan Boğaz, havadan görüntülendi.
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    Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
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    Sel sularının Boğaz'a akmasıyla deniz de çamura bulandı. İstanbul Boğazı'nın çamurlu hali havadan görüntülendi.
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