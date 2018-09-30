Boğaz'ın rengi değişti
İHA, DHA
Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Boğaz, akan seller nedeniyle çamur rengine döndü.
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1İstanbul Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından çamura bulanan Boğaz, havadan görüntülendi.
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2Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
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3Sel sularının Boğaz'a akmasıyla deniz de çamura bulandı. İstanbul Boğazı'nın çamurlu hali havadan görüntülendi.
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