Boğazına şeker kaçan çocuğu kurtaran motokurye: “İnsanlık görevimi yaptım”
Konya'da kaldırımda yürürken boğazına şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrası ile kurtaran motokurye Mücahit Acar, “Kardeşimin sürekli boğazına bir şey kaçardı oradan biliyorum. Çok şükür insanlık görevimi yaptım” dedi.
Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Elmalılı Hamdi Hoca Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuklu ilçesinde görevli olarak çalışan motokurye Mücahit Acar, mola saatinde babasının Yazır Mahallesindeki dükkanına gitti.