Boğazına şeker kaçan çocuğu kurtaran motokurye: “İnsanlık görevimi yaptım”

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan anları anlatan Mücahit Acar, “Babamın dükkanına yemek yemeye gelmiştim. Sonra molam bitti. Motora doğru ilerledim. Motordan kaskımı taktım sonra çocuğun nefes alamadığını gördüm. Bir şey olduğunu fark ettim. Sonra çocuk hafif hafif yanıma geldi, boğazını gösterdi bana. Boğazını gösterince ben de bir şey kaçtığını anladım. Heimlich manevrasını yaptım çocuğa üç kere, boğazından şeker çıktı. Bunu da kardeşim sürekli boğazına bir şey kaçardı, oradan biliyorum. Çok şükür insanlık görevimi yaptım'' dedi.