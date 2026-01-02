Bölge karış karış taranıyor. Elif Kumal'dan altı gündür haber yok
02.01.2026 09:55
İHA
Balıkesir'de kaybolan Elif Kumal'ı arama çalışmalarında altıncı güne girildi. Genç kadından hala bir ize ulaşılabilmiş değil.
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı sırada kaybolan Elif Kumal'ı arama çalışmaları sürüyor.
Olay, 27 Aralık gecesi Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti çevresinde meydana geldi.
"KAMPTA TARTIŞTILAR" İDDİASI
Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte gölet çevresine kamp yapmaya gitti.
İddiaya göre; Elif Kumal ile erkek arkadaşı Enis G. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından gece geç saatlerde, 16 ATB 289 plakalı aracıyla kamp alanından ayrılan Kumal'dan haber alamayan Enis G., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi.
ERKEK ARKADAŞ GÖZALTINA ALINDI
Kumal'ın arkadaşı Enis G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Erdek Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Enis G.'nin ifadesinde, kavga ettiği kız arkadaşı Elif'in, otomobiline binip, kamp alanından ayrıldığını söylediği öğrenildi.
Kampta çiftin yanında olan arkadaşları ifadesinde Enis G.'nin Elif'e şiddet uyguladığını öne sürdü.
SAHADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Genç kadını arama çalışmaları altı gündür sürüyor. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara 265 kişi katılıyor.
Karadan, denizden ve drone desteği ile havadan da aranan kadından henüz bir ize ulaşılabilmiş değil.
"HER İHTİMAL DEĞERLENDİRİLİYOR"
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kumal'dan şu ana kadar bir ize ulaşamadıklarını söyledi.
Dalgıç ve sualtı arama cihazları ile bölgenin tarandığını anlatan Vali Ustaoğlu, su altı görüntüleme cihazlarının da bir sonuca ulaşamadığını anlattı.
Her ihtimali değerlendirdiklerini söyleyen Ustaoğlu, "Son değerlendirmeye göre ilave arama kurtarma ekipleri de yine bölgemize intikal ederek yoğunlaşmış bir şekilde artık her türlü alternatifi de göz önüne alıp çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.
Vali Ustaoğlu ayrıca ekiplerin İHA desteğinin de genişletileceğini, çalışmaların denizden, karadan ve havadan yoğunlaştırılacağını belirtti.