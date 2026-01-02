Bölge karış karış taranıyor. Elif Kumal'dan altı gündür haber yok

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kumal'dan şu ana kadar bir ize ulaşamadıklarını söyledi.

Dalgıç ve sualtı arama cihazları ile bölgenin tarandığını anlatan Vali Ustaoğlu, su altı görüntüleme cihazlarının da bir sonuca ulaşamadığını anlattı.

Her ihtimali değerlendirdiklerini söyleyen Ustaoğlu, "Son değerlendirmeye göre ilave arama kurtarma ekipleri de yine bölgemize intikal ederek yoğunlaşmış bir şekilde artık her türlü alternatifi de göz önüne alıp çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Vali Ustaoğlu ayrıca ekiplerin İHA desteğinin de genişletileceğini, çalışmaların denizden, karadan ve havadan yoğunlaştırılacağını belirtti.