Bölgedeki vatandaşlar panik halinde: Evlere yaklaştı, yüzeyde hızlı gaz çıkışı var
Konya'daki obrukların sayısı her geçen gün artarken uzmanlar, obrukların evlerin altında oluşmamasını şans olarak değerlendiriyor. Vatandaşlar panik halde beklerken alttan su çıktığını, hatta suyun yüzeye doğuya fışkırdığını dile getirip bölgede hızlı bir gaz çıkışı olduğunu belirtiyorlar.
Konya Ovası’nda çoğunlukla Karapınar ilçesinde oluşan obruklar, son yıllarda aynı bölgedeki Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra, Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin ilçelerinde de görülmeye başlandı.