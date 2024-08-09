Bölgedeki vatandaşlar panik halinde: Evlere yaklaştı, yüzeyde hızlı gaz çıkışı var

Bu yıl içinde birçok obruk oluştuğunu dile getiren Delikan, "O bölge şu an, özellikle geçen seneyle bu sene oldukça dinamik bir alan. Obrukların burada devam edeceğini söylemiştik, aynen devam ediyor. Bu yıl içinde bir tane oluştu ve iki tane de daha önce oluşmuş olan obruk çöktü ve derinleşti. Bölgede Seyithacı Fayı var. Özellikle bölgeyi kontrol eden ve bu faya paralel birçok fay oradaki Sultaniye Havzası'na doğru eğimli bir şekilde devam ediyor. Bu obruklar özellikle fayların, düşen blok üzerinde ve genelde içindeki malzeme akışına baktığımızda, doğuya doğru bir malzeme akışının olduğu obruklar, bölgede hızlı bir şekilde gelişiyor ve gelişmeye devam edecek gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.