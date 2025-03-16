Bolluk azaldı ama tezgahta çeşitlilik sürüyor: Deniz suyu sıcaklığı etkiledi
Rize’de deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, balık tezgahlarını etkiledi. Sezonun erken kapatılmasına hazırlanılırken, tezgahlarda her gün azalan palamut ve hamsinin yerini mırmır ve diğer balıklar alıyor.
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.