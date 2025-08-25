Bolluk müjdesi: Bu yıl 2 çeşit de tezgahta olacak

Bursa'nın Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel ise balıkçıların önemli bölümünün yeni sezon için hazırlıklarını tamamladığını belirterek, sektörün umutlu olduğunu söyledi. Dalarel, bu yıl küçük balıklar açısından verimli olacağını duyduklarını belirterek, "Deniz bu her an değişebilir. Şu anda küçük balıklar, derin sularda biraz serinleyince hamsi ve diğer küçük balıklar yüzeye çıkacaktır. Umarız bu yıl güzel bir sezon geçiririz" dedi.



Kooperatif İkinci Başkanı Kadir Aksu ise hamsi ve istavritte bu yıl artış olacağını vurgulayarak, "Bizim asıl sorunumuz limanlarımız yetersiz. Balıkçı limanlarının önemli bölümü kooperatiflerin ama maalesef Gemlik'te işletmesi bizde değil. Bu yüzden ciddi sorunlar yaşıyoruz. Kooperatiflere limanların devredilmesi gerekiyor. Gemlik Kooperatifi olarak bu sorunumuzun da çözülmesini ayrıca istiyoruz" ifadesini kullandı.