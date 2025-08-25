Bolluk müjdesi: Bu yıl 2 çeşit de tezgahta olacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, yaptıkları çalışmalara göre bu yıl hamsi ve istavritte bolluk yaşanacağını söyledi.
Türkyılmaz, katıldığı bir programda, endüstriyel balıkçılar için 1 Eylül'de "vira bismillah" denileceğini belirterek, şimdiden tüm balıkçılara yeni sezonda "rastgele" dedi. Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı olarak resmi açılışı Trabzon'da yapacaklarını dile getiren Türkyılmaz, denize kıyısı olan her ilde etkinlikler düzenleneceğini söyledi.