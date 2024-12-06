Bolluk sürüyor, tezgahta 75 liradan yerini aldı: "3 tanesi 100 liraya kadar düştü"

Olumsuz hava koşullarından dolayı balığın sıklıkla yer değiştirdiğini anlatan Aksu, “Şu anda balık bir Sinop’ta bir Doğu Karadeniz’de bir boğazda gözüküyor. O da hava şartlarından kaynaklı. Geçtiğimiz günlerde balık Zonguldak açıklarındaydı, şimdi Adapazarı açıklarında. Bu hava şartlarına göre dönem dönem değişecek. Bundan sonra hamsi avcılığı yavaşlayacak, 1 ay sonra hamsi biter. Peşine çinekop, istavrit, mezgit balıkları tezgahlarda yerini almaya başlar” diye konuştu.