Bolluk sürüyor, tezgahta 75 liradan yerini aldı: "3 tanesi 100 liraya kadar düştü"
Zonguldak’ta hamsi 75 liradan tezgahlarda yerini aldı. Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, bolluğun süreceğini belirterek, “Sezon başında vatandaş ucuz balık yiyecek demiştik. Evet, palamut ucuz yendi. Hamsi de aynı şekilde tezgahlarda 75-100 lira arasında devam ediyor. Vatandaş ucuz balık yemeye devam edecek” dedi.
Ülke genelinde 1 Eylül itibarıyla sona eren denizlerde ağ ile av yasağının ardından balıkçılar, bol bir sezon umuduyla denize açıldı.