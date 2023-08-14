Bolu, Adana, Antalya ve Manisa’da orman yangını
Bolu, Adana, Antalya ve Manisa’da orman yangını çıktı. Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki ormanlık alandan yükselen dumanları görenler durumu ekiplere bildirdi. Ekipler, dumanların yükseldiği alana sevk edildi. Adana’da ise Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Antalya ve Manisa’daki yangınlar ise kontrol altına alındı.
Bolu, Adana, Antalya ve Manisa’da orman yangını çıktı.
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, dumanların yükseldiği alana ekipler sevk edildi.
Adana’nın Sarıçam ilçesinde ise yangın ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve 15 arazöz bölgeye yönlendirildi.
Antalya ve Manisa’daki yangınlar ise kontrol altına alındı.