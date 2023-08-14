Bolu, Adana, Antalya ve Manisa’da orman yangını

Bolu, Adana, Antalya ve Manisa’da orman yangını çıktı. Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki ormanlık alandan yükselen dumanları görenler durumu ekiplere bildirdi. Ekipler, dumanların yükseldiği alana sevk edildi. Adana’da ise Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Antalya ve Manisa’daki yangınlar ise kontrol altına alındı.

Bolu, Adana, Antalya ve Manisa’da orman yangını - 1

Bolu, Adana, Antalya ve Manisa’da orman yangını çıktı.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, dumanların yükseldiği alana ekipler sevk edildi.

Adana’nın Sarıçam ilçesinde ise yangın ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve 15 arazöz bölgeye yönlendirildi.

Antalya ve Manisa’daki yangınlar ise kontrol altına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bolu, Adana, Antalya ve Manisa’da orman yangını - 2

MUDURNU'DA ORMAN YANGINI

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Kavallar Köyü mevkisinde orman yangını çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine, Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü’nden arazözler bölgeye hareket etti.

Bolu, Adana, Antalya ve Manisa’da orman yangını - 3

ADANA’DA ORMAN YANGINI

Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve 15 arazöz bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bolu, Adana, Antalya ve Manisa’da orman yangını - 4

MANAVGAT’TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına 3 helikopter, 4 uçak, 7 arazöz ve 6 su tankeriyle müdahalede edilirken, alevler ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda 1,5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bolu, Adana, Antalya ve Manisa’da orman yangını - 5

MANİSA’DAKİ YANGIN 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık bir saat içerisinde kontrol altına alındı.

Alevlere, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 helikopter, 9 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozerle müdahale edildi.

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