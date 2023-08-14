Bolu, Adana, Antalya ve Manisa’da orman yangını

ADANA’DA ORMAN YANGINI

Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve 15 arazöz bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.