Bolu, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Bingöl, Ankara ve Eskişehir’de orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor)

Türkiye’nin 7 kentinde orman yangını çıktı. Bolu, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Bingöl, Ankara ve Eskişehir’deki yangınlar rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Ekiplerin müdahalesiyle Denizli ve Ankara'da çıkan orman yangınları kontrol altına alınırken, dört kentte devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bolu, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Bingöl, Ankara ve Eskişehir’de orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor) - 1

BOLU

Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bolu, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Bingöl, Ankara ve Eskişehir’de orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor) - 2

Valilikten yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yangının, elektrik hattından kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, valilik koordinesinde, 2 yangın helikopteri, 1 yangın uçağı, 10 arazöz, 10 su tankeri, 5 İlk müdahale aracı, 2 dozer, 6 hizmet aracı, 4 jandarma personeli, 110 orman personeli, 20 vatandaş ile hem havadan hem de karadan müdahale edildiği belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarının hassasiyetle ve titizlikle takip edildiği bildirildi.

Yayılımı kısmen engellenen yangında havanın kararması ile helikopter ve uçaklarla yapılan müdahaleye ara verildi.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için karadan müdahaleye devam ediyor.

Bolu, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Bingöl, Ankara ve Eskişehir’de orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor) - 3

ANTALYA

Antalya'nın Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bolu, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Bingöl, Ankara ve Eskişehir’de orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor) - 4

YANGIN BÜYÜME EĞİLİMİNDE

6 helikopter, 5 uçak, 25 arazöz, 8 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yer ekibinin müdahale ettiği yangının, büyüme eğiliminde olduğu kaydedildi.

Bolu, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Bingöl, Ankara ve Eskişehir’de orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor) - 5

Havanın kararması ile söndürme çalışmalarına karadan devam edileceği de bildirildi.

Bolu, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Bingöl, Ankara ve Eskişehir’de orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor) - 6

DENİZLİ

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde saat 14.30 sıralarında orman yangını başladı. Armutalanı mevkisinde başlayan yangına kara ekiplerinin yanı sıra 4 helikopter, 3 uçak, ormana bağlı 30 arazöz, 1 dozer, 150 personel, itfaiyeye bağlı 4 su tankeri ve 6 itfaiye aracı, 50 itfaiye eri ile müdahale edildi.

Bolu, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Bingöl, Ankara ve Eskişehir’de orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor) - 7

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından 15 hektar alanın zarar gördüğü belirtilen yangın kontrol altına alındı.

Orman ekiplerinin bölgede bekleyişi sürüyor.

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, yangının insan faktörüyle çıktığını düşündüklerini söyledi.

Bolu, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Bingöl, Ankara ve Eskişehir’de orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor) - 8

ESKİŞEHİR

Eskişehir’in Alpu ilçesinde, bugün öğle saatlerinde orman yangını çıktı.

Hızla büyüyen yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Karaçam ve bodur ardıç ağaçlarından oluşan bölgede başlayan ve hızla büyüyen yangının söndürülmesi için çok sayıda ekibin olay yerine sevk edildiği öğrenildi.

Yangına 5 arazöz, 3 su tankeri, 4 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor.

Bolu, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Bingöl, Ankara ve Eskişehir’de orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor) - 9

ANKARA

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Eğriekin Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kırsal Eğriekin Mahallesi yakınlarında çıkan yangın, büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Bolu, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Bingöl, Ankara ve Eskişehir’de orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor) - 10

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çubuk Orman İşletme Şefliği personelinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir, Çubuk ve Akyurt belediyelerinin itfaiye ekipleri ile iş makineleri yönlendirildi. Yangına helikopterle de müdahale edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Mahalle sakini Erdal Altan, "Çöp kovasının yanında ateş, parlama gördüm, cam kırıklarından tutuşmuş. Hemen itfaiyeye haber verdik ama gelene kadar tutuştu." dedi.

Bolu, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Bingöl, Ankara ve Eskişehir’de orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor) - 11

BİNGÖL

Bingöl'ün Genç ilçesi Servi köyü kırsalındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangın söndürme çalışmaları havadan, karadan yürütülen çalışmalarla genişletildi.

Bolu, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Bingöl, Ankara ve Eskişehir’de orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor) - 12

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği yangına, 2 helikopter, 4 arazöz, 4 ilk müdahale ve 2 itfaiye aracı, 3 iş makinesi ile Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleriyle müdahale ediliyor.

Sarp arazide devam eden yangını kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bolu, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Bingöl, Ankara ve Eskişehir’de orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor) - 13

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Çatkuyu ile Olucak köyleri arası Anıtkaya mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için karadan müdahaleyi sürdürüyor.

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