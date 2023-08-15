Bolu, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Bingöl, Ankara ve Eskişehir’de orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor)
Türkiye’nin 7 kentinde orman yangını çıktı. Bolu, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Bingöl, Ankara ve Eskişehir’deki yangınlar rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Ekiplerin müdahalesiyle Denizli ve Ankara'da çıkan orman yangınları kontrol altına alınırken, dört kentte devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.
BOLU
Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.