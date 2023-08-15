Bolu, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Bingöl, Ankara ve Eskişehir’de orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor)

Valilikten yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yangının, elektrik hattından kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, valilik koordinesinde, 2 yangın helikopteri, 1 yangın uçağı, 10 arazöz, 10 su tankeri, 5 İlk müdahale aracı, 2 dozer, 6 hizmet aracı, 4 jandarma personeli, 110 orman personeli, 20 vatandaş ile hem havadan hem de karadan müdahale edildiği belirtildi.



Yangın söndürme çalışmalarının hassasiyetle ve titizlikle takip edildiği bildirildi.



Yayılımı kısmen engellenen yangında havanın kararması ile helikopter ve uçaklarla yapılan müdahaleye ara verildi.



Ekipler, yangının kontrol altına alınması için karadan müdahaleye devam ediyor.