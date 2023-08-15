Bolu, Antalya, Denizli, Ankara ve Eskişehir’de orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor)
Türkiye’nin beş kentinde orman yangını çıktı. Bolu, Antalya, Denizli, Ankara ve Eskişehir’deki yangınlar rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Beş kentte de alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken Antalya Akseki'deki yangının büyüme eğiliminde olduğu kaydedildi.
BOLU
Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.