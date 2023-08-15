Bolu, Antalya, Denizli ve Eskişehir’de orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor)

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Yangına, 3 yangın helikopteri, söndürme uçağı, iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı, 10 su tankeri, jandarma aracı, 4 jandarma personeli, 60 orman personeli ve 20 köy sakini olmak üzere toplam 20 araç ve 84 kişiyle müdahale ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yangının, elektrik hattından kaynaklandığı değerlendirilen nedenle çıktığı belirtildi.