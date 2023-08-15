Bolu, Antalya ve Denizli’de orman yangını
Bolu, Antalya ve Denizli’de orman yangını çıktı. Bolu’nun Göynük ilçesinde rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının, elektrik hattından kaynaklı başladığı tahmin ediliyor. Öte yandan Antalya’nın Akseki ve Denizli’nin Acıpayam ilçelerinde de orman yangını çıktı. Bu yangınlara da havadan ve karadan müdahale ediliyor.
BOLU
Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.