Bolu, Antalya ve Denizli’de orman yangını

Bolu, Antalya ve Denizli’de orman yangını çıktı. Bolu’nun Göynük ilçesinde rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının, elektrik hattından kaynaklı başladığı tahmin ediliyor. Öte yandan Antalya’nın Akseki ve Denizli’nin Acıpayam ilçelerinde de orman yangını çıktı. Bu yangınlara da havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bolu, Antalya ve Denizli’de orman yangını - 1

BOLU

Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bolu, Antalya ve Denizli’de orman yangını - 2

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Yangına, 3 yangın helikopteri, söndürme uçağı, iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı, 10 su tankeri, jandarma aracı, 4 jandarma personeli, 60 orman personeli ve 20 köy sakini olmak üzere toplam 20 araç ve 84 kişiyle müdahale ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yangının, elektrik hattından kaynaklandığı değerlendirilen nedenle çıktığı belirtildi.

Bolu, Antalya ve Denizli’de orman yangını - 3

ANTALYA

Antalya'nın Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bolu, Antalya ve Denizli’de orman yangını - 4

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Bolu, Antalya ve Denizli’de orman yangını - 5

DENİZLİ’DE ORMAN YANGINI

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde saat 14.30 sıralarında orman yangını başladı. Armutalanı mevkisinde başlayan yangına 4 helikopter ve 3 uçağın yanı sıra karadan da çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.

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