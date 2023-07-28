Bolu, Burdur, Bursa ve Diyarbakır'da orman yangını
Bolu'nun Göynük ilçesinde dün akşam yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan orman yangınına, havadan müdahale sürüyor. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken ekipler tarafından da kontrol altına alındı. Öte yandan Burdur ve Bursa'da çıkan orman yangınları da kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.
BOLU
Bolu'nun Aşağıkınık köyündeki ormanda, dün akşam yıldırım düşmesine bağlı yangın çıktı.