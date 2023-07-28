Bolu, Burdur, Bursa ve Diyarbakır'da orman yangını

Bolu'nun Göynük ilçesinde dün akşam yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan orman yangınına, havadan müdahale sürüyor. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken ekipler tarafından da kontrol altına alındı. Öte yandan Burdur ve Bursa'da çıkan orman yangınları da kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bolu, Burdur, Bursa ve Diyarbakır'da orman yangını - 1

BOLU

Bolu'nun Aşağıkınık köyündeki ormanda, dün akşam yıldırım düşmesine bağlı yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bolu, Burdur, Bursa ve Diyarbakır'da orman yangını - 2

Bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra Mudurnu, Göynük ve Seben ilçeleri ile Düzce'den arazözler ve ekipler sevk edildi.

Bolu, Burdur, Bursa ve Diyarbakır'da orman yangını - 3

Karadan ulaşılabilen alanlarda alevler kontrol altına alınırken, bölgede yangın söndürme helikopteri ile müdahale sürüyor.

Bolu, Burdur, Bursa ve Diyarbakır'da orman yangını - 4

Yangında yaklaşık 4 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Bolu, Burdur, Bursa ve Diyarbakır'da orman yangını - 5

Bölgeye takviye olarak 5 yangın söndürme helikopteri daha gönderildi.

Bolu, Burdur, Bursa ve Diyarbakır'da orman yangını - 6

Toplam 7 helikopter, yangına havadan müdahale ediyor.

Bolu, Burdur, Bursa ve Diyarbakır'da orman yangını - 7

50 hektar alanın zarar gördüğü yangına karadan müdahale edilebilmesi için de çalışma yürütülüyor.

Bolu, Burdur, Bursa ve Diyarbakır'da orman yangını - 8

Dağ yamacındaki yangın için ekipler, iş makineleri ile yol açıp, bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

Bolu, Burdur, Bursa ve Diyarbakır'da orman yangını - 9

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsal Arıklı Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan örtü yangını, 5 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.

Bolu, Burdur, Bursa ve Diyarbakır'da orman yangını - 10

KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgede soğutma çalışmaları başlatılırken, ekiplerin çabası ile alevlerin ev ve ahırlara ulaşması önlendi.

Bolu, Burdur, Bursa ve Diyarbakır'da orman yangını - 11

2 hektarı orman olmak üzere bölgede 5 hektar alan zarar gördü.

Bolu, Burdur, Bursa ve Diyarbakır'da orman yangını - 12

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bolu, Burdur, Bursa ve Diyarbakır'da orman yangını - 13

BURSA

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi mevkisinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. 

Uludağ eteklerinden yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 

Bolu, Burdur, Bursa ve Diyarbakır'da orman yangını - 14

Kayalık ve sarp arazide çıkan orman yangınına, 1 helikopter, 2 arazöz ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.

Bolu, Burdur, Bursa ve Diyarbakır'da orman yangını - 15

KONTROL ALTINA ALINDI

 İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile AKUT ekiplerinin müdahalesiyle, alevler 2 saatte kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bolu, Burdur, Bursa ve Diyarbakır'da orman yangını - 16

BURDUR

Burdur'un Bucak ilçesinde kızılçam ağaçları ile kaplı Alatepe mevkisindeki ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın sonucu 1 hektar ormanlık alan kül oldu.

Bolu, Burdur, Bursa ve Diyarbakır'da orman yangını - 17

KONTROL ALTINA ALINDI

2 uçak, 1 helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne ait 11 arazöz, 2 itfaiye aracı ve çok sayıda personelin yoğun çalışmaları sonucu alevler, fazla ilerlemeden durduruldu.

10 dönüm alanda etkili olan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

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