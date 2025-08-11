Bolu, Çanakkale, Manisa, Mersin ve Aydın'da orman yangını: Bir köy boşaltıldı

Çanakkale, Bolu, Manisa, Mersin ve Aydın'da orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Çanakkale'de Güzelyalı köyü tedbiren boşaltılırken, üç nokta daha tahliye edildi. Ayrıca Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine, havalimanı ise uçuşlara kapatıldı.

Çanakkale'deki orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı

Bolu'nun Mudurnu, Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesi ve Ayvacık ilçesi, Manisa Soma, Mersin Bozyazı ve Aydın'ın Germencik ilçesinde orman yangını çıktı.

Yangın sonrası Çanakkale Merkez Güzelyalı köyü tedbiren boşaltıldı.

Ayrıca Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.

Ekiplerin çalışması sonrası Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin Bozyazı ilçesindeki orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çanakkale Kepez'deki yangın nedeniyle oluşan duman gökyüzünü kapladı

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesi Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

BİR KÖY TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir.” dedi.

Çanakkale Havalimanı'nda da yangın nedeniyle uçuşlar durduruldu.

ÜÇ NOKTA DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Kepez beldesinde çıkan yangın sonrası sosyal medya hesabından yeni paylaşım yapan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım." dedi.

Çanakkale Ayvacık'taki yangın çöplük alanda başladı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

OGM'DEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Manisa Soma, Bolu Mudurnu, Çanakkale Merkez ve Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına 11 uçak, 27 helikopter, 128 arazöz, 5 iş makinesi ve 796 personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor."

Bolu Mudurnu'daki orman yangını

Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü yakınlarındaki bölgeye üç yangın söndürme helikopteri, itfaiye ve arazözler sevk edildi.

Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Soma'daki yangında yoğun duman gökyüzüne yükseldi

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınını ekipler, kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Mersin Bozyazı orman yangını

Mersin Bozyazı ilçesindeki Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, yangın söndürme helikopteri ile Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.

Ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Aydın Germencik orman yangını

Aydın'ın Germencik ilçesi kırsal Dağyeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda yangın çıktı.

İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale ile alevlerin önü yerleşim yerleri ve ormanın blok olarak ağaçların bulunduğu kısmına ulaşmadan kesildi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

