Bolu, Çanakkale, Manisa, Mersin ve Aydın'da orman yangını: Bir köy boşaltıldı
Çanakkale, Bolu, Manisa, Mersin ve Aydın'da orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Çanakkale'de Güzelyalı köyü tedbiren boşaltılırken, üç nokta daha tahliye edildi. Ayrıca Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine, havalimanı ise uçuşlara kapatıldı.
Çanakkale'deki orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı
Bolu'nun Mudurnu, Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesi ve Ayvacık ilçesi, Manisa Soma, Mersin Bozyazı ve Aydın'ın Germencik ilçesinde orman yangını çıktı.
Yangın sonrası Çanakkale Merkez Güzelyalı köyü tedbiren boşaltıldı.
Ayrıca Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.
Ekiplerin çalışması sonrası Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Mersin Bozyazı ilçesindeki orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.