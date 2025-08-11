Bolu, Çanakkale, Manisa, Mersin ve Aydın'da orman yangını: Bir köy boşaltıldı

OGM'DEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Manisa Soma, Bolu Mudurnu, Çanakkale Merkez ve Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına 11 uçak, 27 helikopter, 128 arazöz, 5 iş makinesi ve 796 personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor."