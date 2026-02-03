Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor

03.02.2026 10:02

AA

Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Trafik polisleri, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor
Anadolu Ajansı

Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor.

Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor 1
Anadolu Ajansı

Kar yağışı, otoyolun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkisinde, D-100 karayolunda ise Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde görülüyor.

Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor 2
Anadolu Ajansı

Kara yolları ekipleri, bölgede kar yağışına bağlı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.

 

Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor 3
Anadolu Ajansı

Bölgede görev yapan polis ve jandarma ekipleri ise sürücüleri dikkatli seyretmeleri, hız yapmamaları ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram