Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor
03.02.2026 10:02
AA
Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Trafik polisleri, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.
Kar yağışı, otoyolun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkisinde, D-100 karayolunda ise Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde görülüyor.
Kara yolları ekipleri, bölgede kar yağışına bağlı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.
Bölgede görev yapan polis ve jandarma ekipleri ise sürücüleri dikkatli seyretmeleri, hız yapmamaları ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.