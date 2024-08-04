Bolu Dağı Tüneli kapandı, geçişlerde yoğunluk yaşanıyor

Trafiğe girmemek için otoyoldan daha erken çıkan sürücüler, Bolu kent merkezi, Gölköy Kavşağı, Yumrukaya Kavşağı kesimlerinde de sıkışıklığa neden oluyor.



Kara yolunun Kaynaşlı Gişeleri’nden otoyola giren araçlar ise yollarına sorunsuz şekilde devam ediyor.