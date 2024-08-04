Bolu Dağı Tüneli kapandı, geçişlerde yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul yönünün çalışma için ulaşıma kapatılması nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde trafik yoğun seyrediyor.
Otoyolun Bolu Dağı Tüneli geçişinde heyelan riskini önlemek amacıyla tünelin 67 metre uzatılması ve viyadüklerde bakım onarım için 31 Temmuz’da başlatılan çalışmalar sürüyor.
Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilen araçlar sebebiyle Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere, Kaynaşlı kesimlerinde araç yoğunluğu oluşuyor.