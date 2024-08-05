Bolu Dağı Tüneli kapanınca D-100'de araç yoğunluğu

Bolu Dağı Tüneli tüpünün 67 metre uzatılması çalışması nedeniyle İstanbul yönü bugünden itibaren ulaşıma kapatıldı. D-100 yolundan pazar günü gece 00.00'dan sabaha kadar 46 bin araç geçti.

Bolu Dağı Tüneli kapanınca D-100'de araç yoğunluğu - 1

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tünelinin İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları başladı.

Tünelin 67 metre uzatılması ve iki viyadükte 4 adet genleşme derzinin değiştirilmesi amacıyla otoyolun İstanbul yönü 31 Temmuz saat 08.00’den itibaren ulaşıma kapatıldı.

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Bolu Dağı Tüneli kapanınca D-100'de araç yoğunluğu - 2

23 kilometrelik güzergahın kapatılmasının ardından otoyolun Batı ile Abant gişeleri arası ile D-100'ün Bolu Dağı mevkisinde özellikle akşam saatlerinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, toplamda 5 şerit olan yolun 2 şeride düştüğüne dikkat çekerek, "Bundan kaynaklı trafik yoğunluğu var. Vatandaşlarımızın pazartesi günü mesaiye başlayacak olmalarından dolayı trafik yoğunluğu pazar gününe denk geldi. Bu yoğunluktan dolayı 8 kilometrelik bir yoğunluk oluştu. Dün saat 16.00'dan gece saat 03.00'e kadar olan yoğunluğu yaşadık." diye konuştu.

Bolu Dağı Tüneli kapanınca D-100'de araç yoğunluğu - 3

VALİDEN "ALTERNATİF 2 YOL" UYARISI

Sürücüleri alternatif güzergahlara yönlenmeleri konusunda uyaran Vali Kılıç, "50 gün çalışma devam edecek ve bu yoğunluğu özellikle pazar günleri bekliyoruz. Sürücülerin bundan daha az etkilenmesi için alternatif 2 tane yol var. Ankara-Beypazarı-Nallıhan-Akyazı-Adapazarı yolu ile Ankara-Eskişehir-Bilecik-Adapazarı üzerinden İstanbul'a ulaşabilirler. Özellikle otomobil sürücülerinin bu yolu kullanmalarını söylemek istiyorum." diye konuştu.

Bolu Dağı Tüneli kapanınca D-100'de araç yoğunluğu - 4

TIR yoğunluğu azaltmak için de çalışmalar yapılacağını ifade eden Vali Kılıç, şunları söyledi:

"Ankara, Karabük, Çankırı illerinden İstanbul'a gidecek TIR sürücülerinin de gece 00.00'dan sonra trafiğe çıkmaları noktasında çalışma yürüteceğiz. Pazar günü gece 00.00'dan sabaha kadar 46 bin araç geçti."

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