Bolu Dağı Tüneli kapanınca D-100'de araç yoğunluğu

23 kilometrelik güzergahın kapatılmasının ardından otoyolun Batı ile Abant gişeleri arası ile D-100'ün Bolu Dağı mevkisinde özellikle akşam saatlerinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.



Bolu Valisi Erkan Kılıç, toplamda 5 şerit olan yolun 2 şeride düştüğüne dikkat çekerek, "Bundan kaynaklı trafik yoğunluğu var. Vatandaşlarımızın pazartesi günü mesaiye başlayacak olmalarından dolayı trafik yoğunluğu pazar gününe denk geldi. Bu yoğunluktan dolayı 8 kilometrelik bir yoğunluk oluştu. Dün saat 16.00'dan gece saat 03.00'e kadar olan yoğunluğu yaşadık." diye konuştu.