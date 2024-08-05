Bolu Dağı Tüneli kapanınca D-100'de araç yoğunluğu
Bolu Dağı Tüneli tüpünün 67 metre uzatılması çalışması nedeniyle İstanbul yönü bugünden itibaren ulaşıma kapatıldı. D-100 yolundan pazar günü gece 00.00'dan sabaha kadar 46 bin araç geçti.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tünelinin İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları başladı.
Tünelin 67 metre uzatılması ve iki viyadükte 4 adet genleşme derzinin değiştirilmesi amacıyla otoyolun İstanbul yönü 31 Temmuz saat 08.00’den itibaren ulaşıma kapatıldı.