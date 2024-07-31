Bolu Dağı Tüneli yol durumu: Bolu Dağı Tüneli kapalı mı, açık mı? Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?

Anadolu Otoyolu'nun kalbi olan Bolu Dağı Tüneli'nin kapalı mı yoksa açık mı olduğu, sürücüler tarafından merakla araştırılıyor. Bolu Dağı Tüneli tüpünün uzatılması çalışmaları nedeniyle, tünelin geçici süreliğine kapatılacağı açıklanmıştı. Sürücüler için yolu oldukça kısaltan Bolu Dağı Tüneli'nin son durumu ve ne zaman açılacağı sorgulanıyor. Bolu Dağı Tüneli kapalı mı, açık mı? Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? İşte Bolu Dağı Tüneli yol durumu.