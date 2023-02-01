Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü

Bolu Dağı Tüneli'nde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Kaza sonrası İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü - 1

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, otobüs, TIR ve kar küreme aracı çarpıştı.

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü - 2

1 ÖLÜ, 6 YARALI

Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü - 3

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü - 4

İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPANDI

Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü - 5

Sürücüler, TEM Otoyolu Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi.

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü - 6

Kaza anı tünelin içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü - 7

Görüntülerde İstanbul yönünde seyreden bir otomobil kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki bariyere ardından seyir halindeki TIR'a çarpıyor.

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü - 8

Kazayı gören karayolları ekibi de kar küreme aracından inerek sürücüye yardım etmek istiyor.

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü - 9

Bu sırada duramayan başka bir yolcu otobüsü de otomobil ve kar küreme aracına arkadan çarpıyor.

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