Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi

Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 3'ü ağır 17 kişinin hastaneye kaldırıldığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü trafiğe açıldı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 19.03.2022 - 20:29 | Son Güncelleme : 19.03.2022 - 20:38

Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi - 1

Dağı TEM Otoyolu geçişinde tünel içerisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç çarpıştı. İstanbul istikameti ulaşıma bir süre kapandı. Saat 20.25'te Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, trafiğe yeniden açıldı

BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE ZİNCİRLEME KAZA ANI (TIKLA İZLE)

Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi - 2

18 aracın karıştığı zincirleme kazada 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.


Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi - 3

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Saat 14.47’de Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3’ü ağır olmak üzere 17 yaralı hastanelere nakledilmiştir. Olay yerine 10 adet ambulans, 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kazada etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi - 4

Çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.


Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi - 5

İstanbul istikametine giden araçlar ise Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi.

Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi - 6

İşte olay yerinden diğer kareler...

Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi - 7
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi - 8
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi - 9
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi - 10
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi - 11
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi - 12
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi - 13
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi - 14
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi - 15
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi - 16
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi - 17
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi - 18
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi - 19
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi - 20
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi - 21
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi - 22

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