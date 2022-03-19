Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Saat 14.47’de Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3’ü ağır olmak üzere 17 yaralı hastanelere nakledilmiştir. Olay yerine 10 adet ambulans, 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kazada etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.