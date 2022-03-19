Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 19.03.2022 - 20:29 | Son Güncelleme : 19.03.2022 - 20:38
Bolu Dağı TEM Otoyolu geçişinde tünel içerisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç çarpıştı. İstanbul istikameti ulaşıma bir süre kapandı. Saat 20.25'te Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, trafiğe yeniden açıldı
BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE ZİNCİRLEME KAZA ANI (TIKLA İZLE)
18 aracın karıştığı zincirleme kazada 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Saat 14.47’de Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3’ü ağır olmak üzere 17 yaralı hastanelere nakledilmiştir. Olay yerine 10 adet ambulans, 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kazada etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
Çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.
İstanbul istikametine giden araçlar ise Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi.
İşte olay yerinden diğer kareler...