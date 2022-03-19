Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazadan ilk kareler: İstanbul istikameti kapandı

Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İlk bilgilere göre 1'i ağır 30 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım durdu. İşte olay yerinden ilk fotoğraflar...

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 19.03.2022 - 16:01

Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazadan ilk kareler: İstanbul istikameti kapandı - 1

Dağı TEM Otoyolu geçişinde tünel içerisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç çarpıştı. İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE ZİNCİRLEME KAZA ANI (TIKLA İZLE)

Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazadan ilk kareler: İstanbul istikameti kapandı - 2

18 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk bilgilere göre 1'i ağır 30 kişi yaralandı.


Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazadan ilk kareler: İstanbul istikameti kapandı - 3

Çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor.


Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazadan ilk kareler: İstanbul istikameti kapandı - 4

İstanbul istikametine giden araçlar ise Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi.

Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazadan ilk kareler: İstanbul istikameti kapandı - 5

İşte olay yerinden diğer kareler...

Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazadan ilk kareler: İstanbul istikameti kapandı - 6
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazadan ilk kareler: İstanbul istikameti kapandı - 7
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazadan ilk kareler: İstanbul istikameti kapandı - 8
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazadan ilk kareler: İstanbul istikameti kapandı - 9
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazadan ilk kareler: İstanbul istikameti kapandı - 10
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazadan ilk kareler: İstanbul istikameti kapandı - 11
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazadan ilk kareler: İstanbul istikameti kapandı - 12

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