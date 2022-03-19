Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazadan ilk kareler: İstanbul istikameti kapandı

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 19.03.2022 - 16:01
Bolu Dağı TEM Otoyolu geçişinde tünel içerisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç çarpıştı. İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE ZİNCİRLEME KAZA ANI (TIKLA İZLE)
18 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk bilgilere göre 1'i ağır 30 kişi yaralandı.
Çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor.
İstanbul istikametine giden araçlar ise Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi.
İşte olay yerinden diğer kareler...