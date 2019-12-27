Bolu Dağı'nda beyaz gece

Kış lastiği olmayan araç sürücülerini bölgeyi kullanmamaları konusunda uyaran trafik ekipleri, sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve

aşırı hız yapmamalarını, araçlarında çekme halatı ve takoz bulundurmalarını istedi.



Bu arada kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde de kar yağışının yanı sıra etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye düştü.