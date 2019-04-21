Bolu Dağı'nda kar yağışı
Anadolu Ajansı
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oldu.
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1Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolu kesiminde kar yağışı 3 gündür aralıklarla devam ediyor.
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2Kar kalınlığının yer yer 10 santimetre ölçüldüğü bölgede, kara yolları ekipleri Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
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3Güzergahlarda görev yapan trafik ekipleri, etkili olan kar yağışına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, yakın takip ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.
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