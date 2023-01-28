Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Son yılların en kurak kışını geçiren Türkiye'de bu sabah itibarıyla birçok kentte kar yağışı başladı. Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 geçişlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik akışının yavaş seyrettiği yolda sürücülere de uyarılar geldi. İşte Bolu Dağı TEM ve D-100 geçişlerinde son durum...

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - 1

Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 geçişlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - 2

Gün boyunca bölgede aralıklarla etkili olan sağanak, Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - 3

Bölgede yoğun şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler trafikte yavaş seyrediyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - 4

Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - 5

Trafik polisleri de sürücüleri, kar yağışı ve sise karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde uyarıyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - 6

Bölgede kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - 7

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