Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 geçişlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Gün boyunca bölgede aralıklarla etkili olan sağanak, Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Bölgede yoğun şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler trafikte yavaş seyrediyor.
Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.
Trafik polisleri de sürücüleri, kar yağışı ve sise karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde uyarıyor.
Bölgede kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.