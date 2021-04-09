Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Kara yolunun Düzce geçişinde gece yarısından itibaren yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı D-100 kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler, Bolu Dağı Polisevi, Elmalık ve Abant kavşağı kesimlerinde etkili oluyor.