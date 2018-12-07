Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
Anadolu Ajansı, NTV Haber, DHA
D-100 Karayolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı başladı. Ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
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1Bolu Dağı'nda dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini sabah kar yağışına bıraktı.
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2Etkisini artıran kar yağışı D-100 Karayolu'nun Elmalık, Bolu Dağı, Seymenler, Abant Kavşağı, Karanlıkdere, Sarıçökek, Bıçkıyanı ile Anadolu Otoyolu'nun Elmalık, 1, 2 ve 3. viyadükler kesiminde devam ediyor.
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3Güzergahta görev yapan karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasına başlarken, trafik ekipleri ise sürücülerin, kış lastikleri olmadan yola çıkmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
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4Öte yandan, Bolu kent merkezinde de etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde kar yağışı da aralıklarla devam ediyor.
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5Ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Ankara istikametinde bir TIR'ın makaslaması sonucu trafik durma noktasına geldi.
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