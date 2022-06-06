Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 15 yaralı

Bolu Dağı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Kazaya karışan minibüste bulunanların cenaze töreninden döndüğü öğrenildi

Haberler - Anadolu Ajansı 06.06.2022 - 23:46 | Son Güncelleme : 07.06.2022 - 00:18

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 15 yaralı - 1

Anadolu Otoyolu'nun Dağı geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 15 yaralı - 2

Otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli 1. Viyadük Sarıçökek mevkisinde Şemsettin Tekeli yönetimindeki 06 CGM 855 plakalı kamyon, Arif Günal idaresindeki 14 BD 294 plakalı TIR'a çarptı.

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 15 yaralı - 3

Çarpmanın etkisiyle devrilirken tıra Mahmut Kaya'nın kullandığı 02 AAV 308 plakalı minibüs ve Jale İnce yönetimindeki 77 F 650 plakalı kamyonet çarptı. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 15 yaralı - 4

Kazada yaralanan Jale ve Gürkan İnce, Mahmut, Ali ve Mehmet Kaya, Zehra, Celal, Ayşen, Mehmet, Hasan ve Fatma Özer, Arif Günalan, Hüseyin Alkış, Ali Osman Ayaş ile Emel Ece olay yerindeki müdahalenin ardından Düzce ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 15 yaralı - 5

Kaza nedeniyle uzun konvoy oluştu. Trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 15 yaralı - 6

Minibüstekilerin İstanbul'daki cenaze töreninin ardından Adıyaman'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 15 yaralı - 7

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