Bolu geçişinde tatil yoğunluğu
DHA
Kurban Bayramı tatilinin neden olduğu trafik yoğunluğu sabah da devam etti. TEM'in Bolu geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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1Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, sabah saatlerinde de TEM'in Bolu geçişinin Ankara yönünde yoğunluk oluşmasına neden oldu.
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2Bölgede etkili olan yağmur da sürücüleri zorladı.
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3Sürücüler, yağmur nedeniyle yavaş ilerlerken özellikle akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri ve otoyol gişelerinde kuyruklar oluştu.
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4Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alarak denetimlerini artırdı.
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5Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelelarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.
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