NTV

Bolu geçişinde tatil yoğunluğu

DHA

Kurban Bayramı tatilinin neden olduğu trafik yoğunluğu sabah da devam etti. TEM'in Bolu geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

  • 1

    Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, sabah saatlerinde de TEM'in Bolu geçişinin Ankara yönünde yoğunluk oluşmasına neden oldu.
  • 2

    Bölgede etkili olan yağmur da sürücüleri zorladı.
  • 3

    Sürücüler, yağmur nedeniyle yavaş ilerlerken özellikle akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri ve otoyol gişelerinde kuyruklar oluştu.
  • 4

    Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alarak denetimlerini artırdı.
  • 5

    Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelelarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.
  • 6

  • 7

  • 8

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin