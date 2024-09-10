Bolu Göynük'te orman yangını

Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, 2 saatte yangını kontrol altına aldı.

Bolu Göynük'te orman yangını - 1

Göynük ilçesi Karaardıç köyü mevkisinde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bolu Göynük'te orman yangını - 2

Alevler, rüzgarın etkisiyle yayılırken, köylülerin ihbarıyla bölgeye Göynük’ün yanı sıra çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.

Bolu Göynük'te orman yangını - 3

çevre ilçelerden gelen itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bolu Göynük'te orman yangını - 4

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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