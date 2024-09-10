Bolu Göynük'te orman yangını
Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, 2 saatte yangını kontrol altına aldı.
Göynük ilçesi Karaardıç köyü mevkisinde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Göynük ilçesi Karaardıç köyü mevkisinde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle yayılırken, köylülerin ihbarıyla bölgeye Göynük’ün yanı sıra çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.
çevre ilçelerden gelen itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.