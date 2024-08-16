Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'deki yangın kontrol altında

4 kentte alevlerle mücadele sürüyor. İzmir, Bolu ve Manisa’daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında ise şimdiye kadar 100 hektardan fazla alan zarar gördü. Manisa'nın Gördes ilçesinde çarşamba günü başlayan yangında 3. güne girildi. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları da sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 gün için düşük nem, şiddetli rüzfar ve yüksek hava sıcaklığının orman yangınları riskini artıracağı konusunda uyardığını açıkladı. Yumaklı, Eceabat yangınının yol kenarındaki bir elektrik direğinin patlaması sonucu çıktığını da sözlerine ekledi.

Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'deki yangın kontrol altında - 1

Çanakkale’nin Eceabat, Bolu’nun Göynük ve Manisa’nın Gördes ve İzmir'in Karşıyaka ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracı ve bin 413 orman personeli ile müdahale edildiğini açıkladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'deki yangın kontrol altında - 2

ÇANAKKALE YANGINI KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki Eceabat ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını açıkladı. 

Bakan Yumaklı, yangının yol kenarındaki elektrik direğinin patlaması sonucu çıktığını dile getirirken tarihi alanda ya da herhangi bir tesiste etkilenen yapının olmadığını da sözlerine ekledi. 

YANAN ALANLAR HAVADAN GÜRÜNTÜLENDİ

Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'deki yangın kontrol altında - 3

Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'deki yangın kontrol altında - 4

Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

Milli Savunma Bakanlığı da alevlerle mücadele için bölgeye askeri helikopter gönderildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, "Orman yangınına müdahale etmek üzere 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığımız tarafından 1 adet S-70 tipi helikopter görevlendirildi." denildi.

Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'deki yangın kontrol altında - 5

ORMAN İŞÇİLERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, yangınla mücadele eden işçilere su dağıttı.
Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'deki yangın kontrol altında - 6

57. ALAY ŞEHİTLİĞİ VE CONKBAYIRI KAPATILDI

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı bölgedeki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı mevkileri ise yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.

57. Alay Şehitliği'ni tehdit eden alevler nedeniyle ekipler bir set çekerek alevlerin ilerleyişini durdurmaya çalışıyor.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.
Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'deki yangın kontrol altında - 7

ANZAK MEZARLIĞI YANGINDA ZARAR GÖRDÜ 

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Öte yandan yangında Anzak Koyu yakınlarında bulunan Anzaklara ait Canterbury Mezarlığı da zarar gördü.

Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'deki yangın kontrol altında - 8

MGM UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 gün içinde düşük nem, yüksek hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarın hakim olacağı bölgede orman yangını riskinin yüksek olduğunu vurguladı.

Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'deki yangın kontrol altında - 9

BOLU’DA DA YANGIN ÇIKTI

Bolu’da da Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'deki yangın kontrol altında - 10

İhbar üzerine bölgeye Bolu ve Sakarya'dan çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Söndürme çalışmaları için havadan da destek istendiği öğrenildi.

Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'deki yangın kontrol altında - 11

ÜÇ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle 3 köydeki bazı mahallelerin tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, şimdiye kadar zarar gören alanın yaklaşık 100 hektar olduğunu söyledi.

Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'deki yangın kontrol altında - 12

BOLU’DAKİ YANGININ DUMANI ESKİŞEHİR’E ULAŞTI

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve söndürme çalışmaları sürdürülen yangının neden olduğu duman, Eskişehir kent merkezine ulaştı.

Geniş çaptaki duman tabakası, şehrin birçok noktasından görüldü. Duman nedeniyle gökyüzünün bir kısmında karartı oluştu.
Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'deki yangın kontrol altında - 13

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında kullanılabilecek hava araçları için Eskişehir'de lojistik destek ve yakıt ikmali konusunda hazırlık yapıldığı öğrenildi.

Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'deki yangın kontrol altında - 14

MANİSA'DAKİ YANGIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNE GİRDİ

Manisa’daki orman yangını üçüncü girdi.

Gece boyunca kontrol altına alma çabalarının devam ettiği Gördes'in Boyalı ve Kayacık mahallelerindeki orman yangını sürerken Manisa Valisi Enver Ünlü de yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip etti. 

Gördes ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına gece boyunca 1 gece görüşlü helikopter, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, 367 personel katılırken, sabahın ilk ışıklarıyla havadan ve karadan daha fazla ekiplerin yangını kontrol altına alma çabaları devam ediyor. 

Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'deki yangın kontrol altında - 15

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle boşaltılan 2 mahalledeki vatandaşlar ise güvenli bölgelere taşınarak barınmaları sağlandı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Kayacık'taki orman yangınında durumun iyiye gittiği öğrenildi.

Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'deki yangın kontrol altında - 16

BAKAN YUMAKLI'DAN 3 YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Eceabat, Manisa Gördes ve Bolu Göynük'teki orman yangınlarına ilişkin, "Devam eden her 3 yangında da iyiye doğru giden bir süreç var. Yarın güzel haberler vererek bu 3 yangınımızla ilgili de bittiğini inşallah sizlerle paylaşmayı ümit ediyorum." dedi.

Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'deki yangın kontrol altında - 17

"BİZ BU 3 GÜNÜ ADETA BİR SEFERBERLİK İLAN ETTİK"

Bakan Yumaklı, yangınlarda canla başta mücadele eden orman kahramanlarına ve onların hemen yanı başında olan kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetimlere teşekkür etti.

Çanakkale'den Akdeniz'e kadar yarın ve hafta sonu için yangın riskinin yüksek olmasıyla ilgili uyarısını yineleyen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Hepimizin çok ciddi bir hassasiyet göstermesi gerekiyor. Tabiri caizse kapalı alanların dışında, evin dışında ya da hangi ortamdaysak herhangi bir ateş yakılmaması ya da ateşle alakalı bir sonuç doğuracak bir eylemde bulunmamasını özellikle belirtiyorum. Gündüz söyledim, tekrar edeyim, biz bu 3 günü adeta bir seferberlik ilan ettik. İnşallah bu süreci rahatlıkla atlatacağız. İklim değişikliğinin etkisini her geçen gün çok ciddi bir biçimde hisseden dünyamızda özellikle Akdeniz çanağındaki ülkemizde elbette yangına hassas bölgelerin çokluğuyla bizlerin mücadele etmesini gerektiriyor."

Bu mücadelenin en önemli unsurunun vatandaşların kendilerine vereceği destek olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Yangın çıkan bütün illerimize ve halihazırda yangınların devam ettiği ama iyiye giden, iyiye gittiğini de söyleyebileceğimiz Çanakkale, Manisa ve Bolu'ya tekrar 'geçmiş olsun' diliyorum." diye konuştu.

Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'deki yangın kontrol altında - 18

İZMİR'DE ORMAN YANGINI

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda, dün saat 21.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'deki yangın kontrol altında - 19

Dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.

Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'deki yangın kontrol altında - 20

Gece olması nedeniyle havadan müdahale yapılamadı. Saat 07.00 sıralarında günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı.

2 uçak ve 4 helikopter ile alevlere çok sayıda sorti yapıldı. Söndürme çalışmalarına havadan ve karadan sürüyor.

Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'deki yangın kontrol altında - 21
Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'deki yangın kontrol altında - 22
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