Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'deki yangın kontrol altında
4 kentte alevlerle mücadele sürüyor. İzmir, Bolu ve Manisa’daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında ise şimdiye kadar 100 hektardan fazla alan zarar gördü. Manisa'nın Gördes ilçesinde çarşamba günü başlayan yangında 3. güne girildi. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları da sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 gün için düşük nem, şiddetli rüzfar ve yüksek hava sıcaklığının orman yangınları riskini artıracağı konusunda uyardığını açıkladı. Yumaklı, Eceabat yangınının yol kenarındaki bir elektrik direğinin patlaması sonucu çıktığını da sözlerine ekledi.
Çanakkale’nin Eceabat, Bolu’nun Göynük ve Manisa’nın Gördes ve İzmir'in Karşıyaka ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracı ve bin 413 orman personeli ile müdahale edildiğini açıkladı.