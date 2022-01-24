Bolu son 72 yılın en yoğun kar yağışıyla mücadele ediyor

"YOLU EN KISA ZAMANDA TRAFİĞE AÇACAĞIZ"



Bolu sınırları içine girmiş tüm vatandaşları tek şeritte ve kontrollü şekilde il dışına çıkarmaya gayret ettiklerini anlatan Vali Ahmet Ümit, yoğun kar yağışının devam edeceğini aktardı:



"Yolun ne zaman açılacağı ile ilgili bir şey söylemek zor. Bu 1950 yılından beri en yoğun kar yağışı. Çok ciddi bir kar yoğunluğu var tüm yol güzergahlarında. Otoyol ve D-100 karayolunu kullanarak İstanbul ve Ankara istikametine giden tüm araçları girişlerde bloke etmek mecburiyetindeyiz.