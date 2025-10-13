Bolu Tüneli çalışma saatleri: Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman, saat kaçta açılacak?
Bolu Dağı Tüneli'nde yapılacak kaplama çalışması nedeniyle, Bolu Tüneli'ni gün içerisinde kullanan sürücülerin araştırması sürüyor. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklama sonrasında, Bolu Tüneli'nde yapılacak çalışmalar nedeniyle tünelde 18 gün boyunca belirli saatlerde geçiş kısıtlaması olacak. Peki, Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman, saat kaçta açılacak?
