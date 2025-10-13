Bolu Tüneli çalışma saatleri: Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman, saat kaçta açılacak?

Bolu Dağı Tüneli'nde yapılacak kaplama çalışması nedeniyle, Bolu Tüneli'ni gün içerisinde kullanan sürücülerin araştırması sürüyor. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklama sonrasında, Bolu Tüneli'nde yapılacak çalışmalar nedeniyle tünelde 18 gün boyunca belirli saatlerde geçiş kısıtlaması olacak. Peki, Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman, saat kaçta açılacak?

Bolu Tüneli'nde yapılacak yol çalışması nedeniyle belirli saatlerde İstanbul istikametine trafik geçişi sağlanamayacak. Peki, Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman, saat kaçta açılacak?

BOLU DAĞI TÜNELİ KAPANDI MI?

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü, tünelin kaplama çalışmaları nedeniyle 13-31 Ekim tarihlerinde, hafta içi saat 10.00 ile 15.00 arasında trafiğe kapatılacak.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bolu Valiliği çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde yer alan (Bolu Tüneli dahil) Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikametine yapılan tünel portal ağzında gerçekleştirilecek kaplama çalışması nedeniyle, 13 Ekim 2025 Pazartesi gününden itibaren hafta içi günlerde saat 10.00 ile 15.00 arasında İstanbul yönü trafiğe kapatılacaktır." denildi.

ALTERNATİF YOL

Açıklamada söz konusu çalışmanın 31 Ekim 2025 Cuma günü tamamlanması planlandığı ifade edilirken bu süreçte sürücülerin Abant Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yolu’na yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı’ndan yeniden otoyola bağlanabilecekleri ifade edildi.

