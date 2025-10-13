Bolu Tüneli çalışma saatleri: Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman, saat kaçta açılacak?

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bolu Valiliği çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde yer alan (Bolu Tüneli dahil) Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikametine yapılan tünel portal ağzında gerçekleştirilecek kaplama çalışması nedeniyle, 13 Ekim 2025 Pazartesi gününden itibaren hafta içi günlerde saat 10.00 ile 15.00 arasında İstanbul yönü trafiğe kapatılacaktır." denildi.