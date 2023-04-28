Bolu ve Düzce'de nisan sonunda kar

Bolu'nun Gerede ilçesinde etkili olan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı. İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Esentepe Kayak Merkezi bölgesinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.