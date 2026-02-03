Bolu'da akran zorbalığı kamerada. Önce para istediler, sonra parka götürüp dövdüler
03.02.2026 10:24
Son Güncelleme: 03.02.2026 10:38
İHA
Bolu'da bir grup kız öğrenci, okul çıkışı evlerine gitmek isteyen kendilerinden yaşça küçük öğrencilere parkta saldırdı. Öğrenciler hakkında işlem başlatıldı.
Bir akran zorbalığı haberi de Bolu'dan geldi.
Son zamanlarda kamuoyunun gündeminde olan akran zorbalığı sürüyor.
Sağlık Mahallesi'nde bulunan Canip Baysal Ortaokulu'ndan evlerine gitmekte olan kız öğrencilerinin, okulla ilişiği bulunmadığı öğrenilen 15-16 yaşlarındaki bir kız grubu tarafından önleri kesildi.
Şüpheliler, ortaokul öğrencilerinden zorla para isteyip küçük yaştaki kız çocuklarını okulun yakınındaki bir parka götürdü.
Parkta öğrencilere saldıran grup, kız çocuklarını saçlarından sürüklediği görüldü.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Durumdan haberdar olan aileler, hastane ve emniyete giderek şikayetçi oldu.
Hastanede yapılan kontrollerde BİR öğrencinin vücudunda darp izlerine rastlandığı ve darp raporu aldığı öğrenildi.
Mağdur öğrenciler ifadelerinde, grubun kendilerini sürekli takip ettiğini ve okul çıkışlarında yollarını kestiğini belirtti.
Konuyla ilgili harekete geçen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan ve birbirlerinden şikayetçi olan 4 çocuk hakkında işlem yaptı.