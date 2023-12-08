Bolu’da bir köy diken üstünde: 21 günde 5 yangın çıktı, sebebi araştırılıyor

“HERKES ‘ACABA BENİM EVİM Mİ YANACAK’ DİYE DÜŞÜNÜYOR”

Evi yanan Evren’in oğlu Ufuk Evren, sabah saat 06.00’da yangını haber aldığını belirterek, “Bolu merkezde oturuyoruz. Geldiğimizde ev yanmıştı. Annem, babam ve kız kardeşim evdeydi. Yangının bir nedeni vardır ama jandarma ekipleri bulacaklar. Herkes şu an, ‘Yarın akşam acaba benim evim mi yanacak’ diye düşünüyor. Herkes evlerine kamera takmak gibi önlemler alıyor.” diye konuştu.