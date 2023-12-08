Bolu’da bir köy diken üstünde: 21 günde 5 yangın çıktı, sebebi araştırılıyor
Bolu’nun merkeze bağlı Muratlar Köyü’nde yangın tedirginliği yaşanıyor. Köyde 17 Kasım’dan bu yana 5 ayrı yangın çıktı. Yangınlarda, 2 ev ile samanlık ve odunluklar yandı. Köy sakinleri, yangınların gece saatlerinde başladığına dikkat çekiyor. Jandarma ise köydeki yangınların çıkış sebebini araştırıyor.
Bolu’da merkeze bağlı Muratlar Köyü’nde art arda yaşanan yangınlar, korkuya neden oldu.17 Kasım’da Mehmet Sağlam’a ait ev, 28 Kasım ve 1 Aralık’ta Çetin Düner’e ait samanlık ve kuruluk, 4 Aralık’ta Şerife Akbaş’a ait kuruluk ve odunluk ile son olarak sabah erken saatlerde de Rasim Evren’e ait ev yandı.