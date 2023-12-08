Bolu’da bir köy diken üstünde: 21 günde 5 yangın çıktı, sebebi araştırılıyor

Bolu’nun merkeze bağlı Muratlar Köyü’nde yangın tedirginliği yaşanıyor. Köyde 17 Kasım’dan bu yana 5 ayrı yangın çıktı. Yangınlarda, 2 ev ile samanlık ve odunluklar yandı. Köy sakinleri, yangınların gece saatlerinde başladığına dikkat çekiyor. Jandarma ise köydeki yangınların çıkış sebebini araştırıyor.

Bolu’da bir köy diken üstünde: 21 günde 5 yangın çıktı, sebebi araştırılıyor - 1

Bolu’da merkeze bağlı Muratlar Köyü’nde art arda yaşanan yangınlar, korkuya neden oldu.

17 Kasım’da Mehmet Sağlam’a ait ev, 28 Kasım ve 1 Aralık’ta Çetin Düner’e ait samanlık ve kuruluk, 4 Aralık’ta Şerife Akbaş’a ait kuruluk ve odunluk ile son olarak sabah erken saatlerde de Rasim Evren’e ait ev yandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bolu’da bir köy diken üstünde: 21 günde 5 yangın çıktı, sebebi araştırılıyor - 2

Özellikle gece geç saatlerde arka arkaya çıkan yangınlar nedeniyle köyde yaşayanlar tedirgin oldu.

Bolu’da bir köy diken üstünde: 21 günde 5 yangın çıktı, sebebi araştırılıyor - 3

Rasim Evren’e ait evin balkonundaki çekyatın tutuşmasıyla çıkan yangında tek katlı ahşap ev yandı.

Beşinci yangının ardından bazı kişiler evlerine güvenlik kamerası yerleştirdi.

Bolu’da bir köy diken üstünde: 21 günde 5 yangın çıktı, sebebi araştırılıyor - 4

“HERKES ‘ACABA BENİM EVİM Mİ YANACAK’ DİYE DÜŞÜNÜYOR”

Evi yanan Evren’in oğlu Ufuk Evren, sabah saat 06.00’da yangını haber aldığını belirterek, “Bolu merkezde oturuyoruz. Geldiğimizde ev yanmıştı. Annem, babam ve kız kardeşim evdeydi. Yangının bir nedeni vardır ama jandarma ekipleri bulacaklar. Herkes şu an, ‘Yarın akşam acaba benim evim mi yanacak’ diye düşünüyor. Herkes evlerine kamera takmak gibi önlemler alıyor.” diye konuştu.

Bolu’da bir köy diken üstünde: 21 günde 5 yangın çıktı, sebebi araştırılıyor - 5

“ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİZ”

Muratlar Köyü muhtarı Nihat Dinç ise çok zor durumda olduklarını söyledi.

Köyde yaşayan vatandaşların şaşkınlık içinde olduğunu söyleyen muhtar, “20 gündür perişan bir haldeyiz. Etrafımızda jandarma ve itfaiyeden başka kimseyi görmüyoruz. Şu an köyde korku var ve devam ediyor.” dedi.
Bolu’da bir köy diken üstünde: 21 günde 5 yangın çıktı, sebebi araştırılıyor - 6

“21 günde 5 yer yandı, bu az değil. Köylüler gece belirli saatlere kadar bekliyorlar. Yangınlar gece saat 2’de, 3’te, 4’te çıktı. Kimi sabah 7’de yandı. Hepsi değişik saatler.” ifadelerini kullandı.

Muhtar Dinç, köyde yaşayanların evlerine kamera takmaya başladığını da söyledi.
Bolu’da bir köy diken üstünde: 21 günde 5 yangın çıktı, sebebi araştırılıyor - 7
Bolu’da bir köy diken üstünde: 21 günde 5 yangın çıktı, sebebi araştırılıyor - 8
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