Bolu'da deprem nöbeti

"YURTA KALANLARIN YÜZDE 50'Sİ GİTTİ"

Gaziantep'ten gelen depremzede Nihat Tırampaoğlu ise "3 çocuğum ve eşimle 1 aydır burada kalıyorduk. Çok korkutucu bir depremdi. Aynı orada yaşadıklarımızı, bir kez daha yaşadık. İçeriye giremiyoruz. Daha güvenli illere gitmek istiyoruz. Çok sallandık. Alttan vurdu. İleri geri sallantılar oldu. Gidenler de var. Ama bizim gidecek yerimiz yok. Şu anda cebimizde paramız bile yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. 3 çocuğumuzla kaldık burada. Yurdu terk edenler var. Yurdun yüzde 50'si gitti. Kimi memleketlerine döndü. Kimi de başka illere gitti." dedi.