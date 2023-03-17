Bolu'da deprem nöbeti

Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre, sarsıntı yerin 8,13 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Depremin ardından kent genelinde okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Deprem sonrası tüm ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlamış olup şu ana kadar resmi makamlara iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." denildi.
En büyüğü 3,9 olan artçı sarsıntıların sürdüğü kentte vatandaşlar da geceyi sokaklarda geçiriyor.
Battaniye, yorgan gibi soğuktan korunacak malzemelerini yanına alan vatandaşlar, ateş yakıp banklarda oturuyor.
Depreme iş yerinde yakalanan Sabahattin Karabulut, "Geceyi dışarıda mı evde mi geçireceğimi bilmiyorum. Ne yapacağımda kararsız kaldım" dedi.
Eşiyle birlikte dışarıda bekleyen Mehmet Güzeltepe ise, "İki kez sallandık. Hazırlandık tedbir amaçlı dışarıya çıktık. Geceyi dışarıda geçirmeyi düşünüyoruz. Artçı sarsıntılar oluyor. O yüzden geceyi burada geçirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.
Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle memleketlerinden gelip Bolu'daki KYK yurduna yerleşen depremzedeler de 4,8'lik sarsıntı sırasında büyük panik yaşadı.
Depremzedeler, depremin ardından kaldıkları yurdun bahçesine çıktı. Bazı depremzedeler ise eşyalarını alıp yurttan ayrılarak daha güvenli hissettikleri kentlere gitmeyi tercih etti.
Hatay İskenderun'dan gelen depremzede Nurettin Çolak, "Artık alıştık biz. Deprem hayatımızın bir parçası oldu. Ülkemiz fay hattında, bundan sonra korkmanın bir anlamı yok. Korksak ne yapacağız? Enkaz altında kalmadıktan sonra yapacak bir şey yok." diye konuştu.
Hatay'dan gelen Temel Ayrancı da sakin olmaları gerektiğini ifade ederek, "Kimseye bir şey olmadı. Herkes panik yaşadı. Yurdu terk edenler var. Normal bir şey. İnsanların psikolojileri zaten bozuk. Bir de üstüne bu gelince korkudan herkes başka yerlere gitti. Allah'tan ümit kesilmez. Sakin olmamız lazım." ifadelerini kullandı.
Gaziantep'ten gelen depremzede Nihat Tırampaoğlu ise "3 çocuğum ve eşimle 1 aydır burada kalıyorduk. Çok korkutucu bir depremdi. Aynı orada yaşadıklarımızı, bir kez daha yaşadık. İçeriye giremiyoruz. Daha güvenli illere gitmek istiyoruz. Çok sallandık. Alttan vurdu. İleri geri sallantılar oldu. Gidenler de var. Ama bizim gidecek yerimiz yok. Şu anda cebimizde paramız bile yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. 3 çocuğumuzla kaldık burada. Yurdu terk edenler var. Yurdun yüzde 50'si gitti. Kimi memleketlerine döndü. Kimi de başka illere gitti." dedi.
Ayşe Tırampaoğlu ise korkudan yurda giremediklerini belirterek, "Şu an korkudan içeriye giremiyoruz. Gümbürtü oldu. Dizlerimi hissedemedim. Camı zorla açıp çocuğumu çıkardım. Rezil durumdayız. Evimiz yok. Giremiyoruz yurda da. Dışarıda duracağız." diye konuştu.
Bolu İl Müftülüğü de evlerine girmeye tereddüt eden vatandaşlardan isteyenlerin müftülük ve din görevlilerinin rehberliğinde camilerde kalması yönünde karar aldı.
Kararın, camilerin hoparlörlerinden duyurulmasının ardından bazı vatandaşlar geceyi geçirmek için ibadethanelere geldi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Artçı sarsıntılar sebebiyle tedirgin olan vatandaşlarımız için Aktaş Mahallesi aşevimiz, belediye önü, Masal Park, Karaçayır ve Teras Kafe Sosyal Tesislerimiz açık olup, bunların yanı sıra belediye ve valilik önünde çay ikramlarımız mevcuttur. Geçmiş olsun Bolu" ifadelerini kullandı.